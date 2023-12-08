Искусственный интеллект будет бороться в лесах Новосибирской области с пожарами

С пожарами Новосибирской области теперь будет бороться ИИ.

В Новосибирской области будет реализован проект по круглосуточному видеомониторингу лесов. Проект запустили Минцифры региона совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Первые датчики были установлены на высоте 70 метров от земли. Они круглосуточно охватывали видеонаблюдением 70% территории Куйбышевского района.

По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, проект видеомониторинга уже показал свою эффективность — количество термоточек снизилось на 75%.

А со следующего года планируется подключить 35 комплексов наблюдения на территории Новосибирской области.

Напомним, что потребности туристов на Шерегеше будет анализировать искусственный интеллект.