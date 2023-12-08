«Лунная» дорога образовалась на Большевистской в Новосибирске после снегопада

В Новосибирске из-за ледяных бугров на дороге автомобилистам приходится медленно двигаться.

В Новосибирске пожаловались на состояние дорог после обильных осадков 5 и 6 декабря. После снежного коллапса в городе пробки каждый день растягиваются до 22-23 часов вечера. Всё из-за плохой уборки снега — на дорогах образовались бугорки, по которым невозможно ехать с нормальной скоростью, говорят читатели Сиб.фм.

«Дороги превратились в лунный пейзаж, скорость движения автотранспорта — 10 километров в час. С работы и домой добираться приходится теперь по 2-2,5 часа», — поделилась сибирячка корреспонденту Сиб.фм, прислав фотографии в редакцию с улицы Большевистской.

На кадрах видно, что вся дорога покрыта замерзшими бугорками, из-за которых машину сильно трясет.





Еще один очевидец поделился, что вечером 7 декабря в 21:40 встал в огромную пробку возле Речного вокзала, а в 22:30, по возвращении домой, в огромную пробку на Восходе.

«Дороги чистят только в центре города. Там технику я видел, но ни на Большевистской, ни на других улицах её попросту нет. Возле Речного вокзала по дороге проще идти пешком — всех обгонишь, так как из-за ледяных наростов на дороге ехать невозможно. Машину может вообще выбросить на встречку или на попутный автомобиль», — пожаловался водитель.

Кроме этого, новосибирцы также рассказали о большом количестве застрявших фур, которые перегораживают легковым автомобилям дорогу — многие большегрузы попросту не могут подняться в маленькую горку из-за неочищенных дорог. Помощи они ждут несколько часов.

В социальных сетях сибиряки тоже продолжают высказывать своё негодование. Многие из них не понимают, где вся обещанная властями техника.

«Ну что, не хватило две ночи для очистки дорог? Где техника о которой писали и говорили два года подряд?», — сетует Андрей в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».





Напомним, ранее стало известно, когда в Новосибирске закончатся аномальные морозы.