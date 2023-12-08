Мать добровольца СВО вернулась в Новосибирск из Европы ради поддержки бойцов

Жительница Новосибирска вернулась из Европы обратно после того, как ее сын отправился на передовую в зону СВО.

Молодой человек отучился на военное дело и служит на передовой связистом. Он принял решение присоединиться к защите интересов России в Луганске. Об этом сообщает Горсайт.

Мать обеспокоилась тем, что ее сын отправился на боевые действия. Вместе с волонтерским движением в Ленинском районе она создает маскировочные сети для бойцов на передовой.

«У нас вот женщины, бывает, прослезятся. Я прошу их не плакать. Я единственный раз разрыдалась, когда мы ребят в военкомате провожали, их было шесть человек – первых офицеров. Как психолог хочу дать совет – в первую очередь не надо паниковать. Когда боишься – притягиваешь к себе всё это плохое. Хочется пожелать всем нам терпения. Держать себя в руках. Ждать и верить», — рассказала мать бойца.

Женщина жила десять лет в Европе. Работала бухгалтером. Помимо сына, в зоне СВО также служит ее двоюродный брат.

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