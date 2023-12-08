В Новосибирске жители Первомайки возмутились холодными автобусами

На этой неделе жители Новосибирска жалуются на холодные автобусы и их отсутствие по вечерам. Морозы до минус 40 привели к тому, что поездки в общественном транспорте стали настоящим испытанием.

7 и 8 декабря столбики термометров в Новосибирске опускались до – 40. При этом многие пассажиры общественного транспорта стали жаловаться на отсутствие автобусов по вечерам.

«В четверг вечером нельзя было уехать с остановки «Золотая Нива»: автобусов было очень мало. На карте «Яндекс. Транспорт», например, показывает, что автобус №95 идёт, а на практике он так и не доехал, — рассказывает жительница Новосибирска Ирина.

– По ощущениям, когда наступили холода, транспорта по вечерам на треть меньше стало».

Вечером немногочисленные автобусы набиваются до отказа – так, что не все желающие могут уехать. Если же нет ажиотажа и давки, то пассажиры говорят о низких температурах в салоне.

«Пассажирка автобуса, двигавшегося сегодня (8 декабря) по 50-ому маршруту, просит организовать проверку температуры воздуха в салоне транспортного средства в схожих погодных условиях, — заявили подписчики паблика «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте». – Сибирячка убеждена, что отопители этой единицы подвижного состава или недостаточно эффективно работают, или не работают вовсе, что подвергает опасности и пассажиров, и экипаж автобуса».

Жители Первомайки, которые ездят на автобусах с маршрутами №50 и 54, также жалуются, что они ходят с перебоями. А температура в самом салоне теплее на 10-15 градусов, чем на улице. Особенно это ощущается, если транспорт стоит в пробке на улице Большевистской. Особенно сердобольные горожане даже переживают, как в таких условиях работает кондуктор.

«Как там кондуктор весь день? Если там действительно настолько холодно, условия для труда там катастрофически тяжёлые. Неужели это допустимо?»,

- считает Светлана Харузина.

В ходе дискуссии жители Первомайского района решили попросить у чиновников мэрии Новосибирска и прокуратуры провести проверку и выявить нарушения. Не забыли пассажиры указать и тот момент, что стоимость проезда в автобусах поднимется до 35 рублей, но при этом сами НЕФАЗы так и останутся "ледяными".