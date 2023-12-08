Мать убитой в школе Брянска девочки рассказала, что ее дочь общалась со стрелком

Мать убитой в брянской школе девочки объяснила, что конфликта между ее дочерью и стрелком не было.

Напомним, что около 9 утра 7 декабря ученица 8-го «А» класса Алина А. поднялась на четвёртый этаж, зашла в кабинет и начала стрелять по подросткам. Алина была одета во всё чёрное, а в ботинке у неё был спрятан нож.

В результате стрельбы пятеро школьников получили ранения, а одноклассница Алины Мария М. скончалась на месте. После этого нападавшая совершила суицид.

Мать погибшей Марии рассказал «SHOT», что конфликта у ее дочки с Алиной не было. Она стала жертвой случайно. Ольга, мама убитой, также сообщила, что девочки не делили мальчика, ее дочь ни с кем не встречалась. Со стрелявшей Мария была в хороших отношениях. В прошлом году они ходили на дни рождения друг друга.

«Просто Маша стояла первая, основной удар на неё пошёл. Попало ей в плечо, в лёгкое, в артерию...», — рассказала женщина.

Ольга вспомнила, что за несколько недель до случившегося в школе одна из учительниц заметила подозрительный чат в социальных сетях с призывами к самоубийству. Тогда педагог попросила устроить собрание с родителями, остальными учителями, но времени так и не нашлось.

Семья погибшей является верующей. Маша любила готовить, вязать, играть на гитаре и хотела стать врачом. Она была неконфликтной и старалась со всеми поддерживать хорошие отношения.

Напомним, что Сиб.фм собрал всю информацию о ЧП на данный момент.