Менеджер и программист: какую работу «на удаленке» предлагают в Новосибирске

Каждый четвертый новосибирец ищет вакансию с возможностью работать из дома.

По данным аналитиков hh.ru, в Сибирском федеральном округе самый большой выбор работы «на удаленке» у жителей Новосибирской области и Алтайского края.

Чаще всего дистанционную работу предлагают операторам call-центров, менеджерам по продажам и по работе с клиентами и программистам.

Число желающих работать из офиса с каждым годом уменьшается, а работодатель уже не настаивает на этом, так как благодаря дистанционной работе сотрудник экономит на проезде и на обедах, а нанимателю не нужно тратить средства на съем помещения под офис.

В этом году в России с удаленным графиком работы было открыто более 677 тысяч вакансий (почти два раза больше, чем в 2022) — 6% от всего объема предложений о работе.

Напомним, что закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей подписал президент России.