Мэру Бердска надоели фейковые аккаунты

Роман Бурдин, мэр города Бердска в Новосибирской области пожаловался на фейковые аккаунты.

Мэр город Бердска в Новосибирской области Роман Бурдин опубликовал в своем телеграм-канале запись о том, что мошенники вновь создают фейковые страницы и представляются им.

В этот раз они создали аккаунт, который внешне напоминает публичный профиль Романа. Мошенники пишут людям от лица мэра, пытаясь получить персональные данные.

«Как и в прошлый раз, мошенники пытаются получить персональные данные собеседника, после чего следует звонок якобы от сотрудника ФСБ. Обращаю внимание, что я никогда не использую публичный канал для отправки личных сообщений», — прокомментировал ситуацию Бурдин.

Он попросил всех, кому придет сообщение от мошенников, обращаться в администрацию города.

Мэр также опубликовал скриншоты переписки с фейковым аккаунтом.

Напомним, что чемпион России по велогонкам подарил велосипеды спортшколе Бердска.