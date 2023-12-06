сегодня
06 декабря, 08:53
пробки
8/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня
06 декабря, 08:53
пробки
8/10
погода
-7°C
курсы валют
usd 91.58 | eur 99.13
сегодня 07:44
общество спорт

Чемпион России по велогонкам подарил велосипеды спортшколе Бердска

Фото: freepik

В Бердск Новосибирской области в спортивную школу привезли велосипеды от Чемпиона России по велогонкам.

В группе благотворительного фонда “Спорт – норма жизни” в социальной сети “ВКонтакте” сообщили о том, что спортивной школе в Бердске подарили три велосипеда для профессиональных занятий велогонками.

Основателем фонда является пятикратный чемпион России в индивидуальной шоссейной велогонке бердчанин Артём Овечкин.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске открылась футбольная школа “Динамо”.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в