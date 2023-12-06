Чемпион России по велогонкам подарил велосипеды спортшколе Бердска

В Бердск Новосибирской области в спортивную школу привезли велосипеды от Чемпиона России по велогонкам.

В группе благотворительного фонда “Спорт – норма жизни” в социальной сети “ВКонтакте” сообщили о том, что спортивной школе в Бердске подарили три велосипеда для профессиональных занятий велогонками.

Основателем фонда является пятикратный чемпион России в индивидуальной шоссейной велогонке бердчанин Артём Овечкин.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске открылась футбольная школа “Динамо”.