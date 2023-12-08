Морозы до -35 пришли в Новосибирскую область

В Новосибирской области зафиксирована аномально морозная погода.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, с четверга в Новосибирской области ожидаются несколько дней морозы и сильный ветер.

Так, в Северном температура опустилась до -33,8 градусов, в Венгерово столбики термометров показывают температуру воздуха до -31,8 градуса, в Барабинске — до -30,2 градуса и в Чана зафиксирована температура -30,7 градусов.

Однако ниже всего температура опустилась в селе Кыштовка, там столбики термометра зафиксировали температуру -35,4 градуса.

Также синоптики указали на то, что северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с и возможен небольшой снегопад. Вечером в области температура будет усиленно опускаться.

Напомним, что стало известно, когда в Новосибирске закончатся аномальные морозы.