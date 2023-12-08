На площади Энергетиков в Новосибирске на год продлили ограничение движения

Причиной стало строительство четвертого моста.

В Новосибирске продлили ограничение движения транспорта на площади Энергетиков в связи со строительством четвертого моста через реку Обь.

Объект в декабре не будет готов. Работы будут продолжаться на протяжении всего 2024 года. Запрет на движение транспорта на площади и прилегающих участках дорог сохранится до 20 ноября 2024 года, с ограниченным пространством для автомобилей на некоторых участках.

Такое решение приняли из-за строительных работ компанией «Производственная фирма ВИС». Водителей просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске цены услуг по отогреву авто подскочили до 5 тысяч рублей.