В Новосибирске цены услуг по отогреву авто подскочили до 5 тысяч рублей

В Новосибирске варьируются цены на услуги по отогреву автомобилей. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

На популярном онлайн-рынке «Авито» предлагают услуги по отогреву автомобиля в пределах от 1000 до 2000 рублей. Продавцы не конкретизируют факторы, влияющие на ценообразование. Они предоставляют примерно одинаковый перечень услуг: прокаливание свечей, зарядка аккумулятора и отогрев выхлопной системы.

Сибирячка поделилась контактами службы по отогреву автомобилей. Там стоимость услуг начинается от 3500 рублей, в зависимости от местоположения машины. Максимальная цена в 5000 рублей устанавливается, если надо выехать в центр города.

Сервис STP54 предлагает отогрев автомобиля в любую погоду за 2000 рублей и с выездом на место. Еще один вариант — сайт otogrevavtonovosibirsk.ru. Цены начинаются от 1500 рублей за отогрев автомобиля и 2000 рублей за выхлопную трубу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске рассказали о проблемах с дорожными камерами на Большевистской.