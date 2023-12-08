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общество

Нейросеть ChatGPT назвала причины 11-балльных пробок в Новосибирске

Фото: «АиФ-Новосибирск»

По ее мнению, городская инфраструктура может не успевать за увеличением числа жителей и транспортных средств.

Нейросеть ChatGPT проанализировала ситуацию с пробками в Новосибирске. Причиной транспортного коллапса в Новосибирске является недостаточное развитие городской инфраструктуры относительно увеличивающегося числа жителей и транспортных средств.

Нейросеть считает, что основными факторами, ухудшающими ситуацию на дорогах, являются ограниченное количество альтернативных маршрутов, частые ремонты дорог, неблагоприятные погодные условия и устаревший общественный транспорт.

Для улучшения ситуации нейросеть предлагает увеличить количество маршрутов общественного транспорта, повысить комфортабельность транспортных средств и активно развивать дорожную инфраструктуру.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске состоялось торжественное открытие мемориала Защитникам Отечества.

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Игорь Кириченко
Журналист

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