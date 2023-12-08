Огонь, вспышки, искры: что происходило на борту экстренно севшего в Новосибирске самолёта

В Новосибирске экстренно приземлился пассажирский Boeing — у судна произошло возгорание двигателей.

Пассажирский Boeing, следовавший в Москву с 176 пассажирами на борту, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за возгорания обоих двигателей.

Кадры, снятые одним из пассажиров, показывают, как яркие языки пламени и искры выбрасываются из-под крыла самолета.

Однако, благодаря мастерству пилотов, удалось вернуться в аэропорт Толмачёво, несмотря на неработающие двигатели. В настоящее время экстренные службы проводят расследование причин произошедшего, а пассажиров отправят в Москву на резервном борту.

К проверке ЧП подключились следователи и Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Сиб.фм собрал всё, что известно об экстренной посадке Boeing в Новосибирске.

Напомним, накануне Ту-204 загорелся после взлета из Улан-Удэ — инцидент попал на видео.