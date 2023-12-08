Пассажиры экстренно севшего самолета в Новосибирске ждут вылета вторые сутки

Рейс Санкт-Петербург – Новокузнецк 7 декабря экстренно приземлился в Новосибирске.

7 декабря самолет, летевший по маршруту «Санкт-Петербург – Новокузнецк», совершил экстренную посадку в Новосибирске. Пассажиры рейса ожидают вылета вторые сутки.

По словам людей, «Nordwind» не может вылететь из-за возникшей технической неисправности. Сегодня ожидали другой борт в 15 часов, но в данный момент вылет перенесли на 20:00.

Как пишет «Mash Siberia», одна из пассажирок объяснила, что все это время никто не искал других рейсов до Новокузнецка, так как авиакомпания уверяла, что пассажиры скоро смогут улететь.

Напомним, что S7 прокомментировала экстренную посадку самолета до Москвы в Новосибирске.