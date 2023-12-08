S7 прокомментировала экстренную посадку самолёта в Новосибирске

Авиакомпания опровергла возгорание двигателей у самолёта, который экстренно сел в Новосибирске.

Сегодня в 6:21 утра по местному времени самолёт компании S7 должен был вылететь рейсом Новосибирск-Москва, но по техническим причинам после взлёта, в 07:04 борт приземлился в аэропорту Толмачёво. После чего, по данным источников было предположено, что у самолёта произошло возгорание двигателей.

В свою очередь, пресс-служба авиакомпании S7 сообщила о том, что рейс 2502 Новосибирск-Москва вернулся в аэропорт Толмачёво по причине колебания оборотов двигателей во время взлёта. В связи с чем командир самолёта принял решение вернуться в аэропорт, чтобы совершить дополнительный осмотр судна.

Также было отмечено, что информация о возгорании двигателей не соответствует действительности.

Сейчас самолёт направлен на техническое обслуживание.

Напомним, что очевидцы рассказали о ЧП на борту рейса Новосибирск-Москва.