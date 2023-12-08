«Самолёт падал»: очевидцы рассказали о ЧП на борту рейса Новосибирск-Москва

В новосибирском аэропорту экстренно сел самолёт S7.

Как сообщили в Telegram-канале «Mash Siberia», сегодня в 07:04 в Международный аэропорт Новосибирска экстренно приземлился самолёт компании S7.

По словам очевидцев, рейс Новосибирск – Москва отправился в назначенное время в 06:21, но позже у самолёта произошло резкое возгорание обоих двигателей.

«Самолёт падал, мы еле взлетели, но пламя сохранялось», — рассказал для Сиб.фм один из пассажиров.

Также известно, что все 176 пассажиров, находящихся на борту во время происшествия, не пострадали. Сейчас им перенесли время рейса на 14:20.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске экстренно сел самолёт из-за возгорания двигателей.