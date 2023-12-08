В Новосибирске экстренно сел самолёт из-за возгорания двигателей

Очевидец рассказал, что происходило на борту, экстренно севшего самолёта в Новосибирске.
В Новосибирске в аэропорту Толмачёво экстренно сел самолёт авиакомпании S7, летевший в Москву. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил один из пассажиров рейса.
Борт отправился в столицу в 6:21 утра, однако, по словам очевидца, при разгоне на полосе стали «хлопать» двигатели —из них появилось пламя.
«Когда были хлопки, мощность у самолёта падала. Затем мы еле взлетели, но пламя сохранялось. Самолёт периодически сваливался, потом нормализовался», — делится собеседник.
Экипаж принял решения возвращать борт в аэропорт. При посадке, по словам пассажиров, сгорели тормоза. Самолёт пришлось буксировать с помощью техники с полосы.
Мужчина добавил, что рейс перенесли на 14:20 по новосибирскому времени. Все пассажиры находятся в аэропорту.
Напомним, опубликовано видео загоревшегося при взлете в Улан-Уде самолёта.