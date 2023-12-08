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общество

Певица Ирина Салтыкова пожаловалась на организаторов концерта в Новосибирске

Фото: Telegram-канал Ирины Салтыковой

Ирина Салтыкова осталась недовольна работой организаторов.

В своём Telegram-канале певица Ирина Салтыкова пожаловалась на организаторов концерта «ДискоФеерия» в Новосибирске и заявила, что отказывается выступать там.

Уже сегодня, 8 декабря, в Экспоцентре Новосибирска должны были выступить звёзды 90-х. И по словам артистки, она как и остальные певцы не получила гонорар. По этой причине Ирина Салтыкова не захотела выступать и была вынуждена отказаться. Но, несмотря на отказ, имя певицы было указано на афише. Тогда Ирина предупредила своих фанатов об обмане.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске жители раскупили все билеты на два концерта Шамана.

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Валерия Митрохина
Журналист

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