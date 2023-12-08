Под Новосибирском проведут 100 километров газопровода

В Новосибирской области завершили проектно-изыскательские работы по газификации девяти населенных пунктов в Черепановском и Сузунском районах.

Строительство межпоселкового газопровода протяженностью 112 километров запланировали на 2024 год. Объект построят в рамках программы развития газоснабжения и газификации области. Он соединит газораспределительную станцию «Черепаново» с населенными пунктами Шурыгино, Шипуново и Сузун.

Газопровод обеспечит техническую возможность газификации 4,5 тысяч домовладений в различных поселках и населенных пунктах, включая Отважный, Шипуновский, Бариново, Ярки, Крутишка, Карасево, Шурыгино, Шипуново, Сузун, а также десять котельных.

Помимо этого, в населенных пунктах завершили проектирование распределительных сетей общей протяженностью более 280 километров.

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