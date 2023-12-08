Под Новосибирском жители города Обь остались без отопления в – 40

В городе Обь Новосибирской области местные жители пожаловались на отключение отопления ночью при температуре – 40.

В ночь на 8 декабря в городе Обь жители домов испытали приближение мороза на себе. Как и обещали синоптики, столбики термометров в пригороде опустились ниже – 35 градусов, в домах обчан также сильно похолодало.

«Это первое испытание для нашей новой котельной. Она его не прошла! Сидим с холодными батареями, когда на улице – 40», — начали писать утром 8 декабря в соцсетях жители Оби.

Как рассказывают местные жители, в домах похолодало уже ночью, к утру же столбик термометра приблизился к нулевым отметкам.

«Холод был адский, такое ощущение, что все – 40 дома. Вставали утром кое-как и сразу начали звонить в диспетчерскую», — поделилась жительница Оби Татьяна.

Сейчас похолодание в домах и квартирах замерзающие активно обсуждают в паблике «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». Администрация уже ответила на претензии жителей.

«Было кратковременное отключение. В 10:00, котельная запущена обратно»,

- сообщает администрация города Обь.

Впрочем, местные жители пока продолжают писать, что батареи пока холодные, и боятся, что ситуация может повториться ещё.