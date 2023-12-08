«Поначалу извинялся, а потом пропал»: семья погибшего на озере Чаны рыбака требует пересмотра дела водителя-лихача

Родственники погибшего на озере Чаны под колёсами Toyota Rav 4 рыбака Александра Сахарова подали апелляционную жалобу в Новосибирский областной суд: они считают, что 10 месяцев исправительных работ – слишком мягкое наказание за смерть отца 4 детей, один из которых родился уже после происшествия.

Александр Сахаров вместе с зятем Максимом Личманом приехали 11 декабря порыбачить на озеро Чаны. По соседству отдыхал подвыпивший водитель Toyota Rav 4 – 37-летний Павел Размыслов.

От скуки мужчина начал гонки по льду со скоростью не менее 70 км/час и снёс палатку, в которой были родственники. Александр Сахаров умер на руках шурина, истекая кровью. Когда беременная супруга узнала о случившемся, у неё пошатнулось здоровье.

«Один парень, ещё две девочки несовершеннолетние и ещё одна в этом году родилась – четверо детей, получается, остались без отца. На момент смерти жена была беременна. Летом родила. Три девчонки и один мальчик, — рассказал шурин-свидетель Сиб.фм.

– На нервной почве у сестры воспаление началось. Сейчас ездим по этим платным клиникам, успеваем только деньги отдавать! Она и грудью перестала кормить».

Супругу погибшего рыбака подкосила и новость о наказании, которое назначили Павлу Размыслову. Лихач признал вину, и его судили в особом порядке по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности».

В итоге, наказание, которое назначили лихачу Павлу Размыслову – это 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Это очень возмутило родственников погибшего, и они подали на обжалование.

«Подали на обжалование, но пока тишина, известий нет, — говорит Максим. – Нужно было доказывать нашему адвокату Сергею Чащину, что это не причинение смерти по неосторожности, а что он с умыслом сел пьяным за руль по 264 статье УК РФ. Он поначалу писал извинения, а потом пропал, возместил по 100 и 500 тысяч рублей, и всё».

Между тем, суд обязал Павла Размыслова возместить семье погибшего моральный вред, причиненный преступлением, в размере 4 400 000 рублей. Пока родственники Александра Сахарова этих денег так и не увидели, а лихач после суда из их жизни испарился.