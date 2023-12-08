Пресс-секретарь президента РФ Песков прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска

Он не понимает, почему не были сработаны ранее принятые меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу стрельбы в брянской школе. Он отметил, что необходимо расследовать, почему не применили ранее принятыя меры.

По его словам, правоохранительные органы уже занимаются разбирательством.

«Правоохранительные органы должны разбираться, что они уже и делают с этой трагедией. Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты», — рассказал представитель Кремля.

Он также отметил, что нужно дождаться оценки специалистов перед тем, как делать какие-либо выводы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Брянске задержали отца восьмиклассницы, которая устроила стрельбу в школе.