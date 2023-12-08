При ликвидации ЧС в Новосибирской области спасли 579 человек за 2023 год

За текущий год в Новосибирске спасли 579 человек во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В правительстве региона сообщили о том, что сотрудники ГУМЧС по Новосибирской области за 2023 год спасли 579 человек в ходе ликвидации ЧС. Также они отметили, что на четверть сократилось количество лесных пожаров в регионе.

По предварительным данным, за период 2023 года число жертв бытовых пожаров снизилось на 24%, в огне погибло в два раза меньше детей, чем за 2022 год. Также, установка пожарных извещателей позволила спасти от гибели 51 ребенка и 40 взрослых, а 41 человеку была оказана экстренная помощь в момент происшествия на воде.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что искусственный интеллект будет бороться в лесах Новосибирской области с пожарами.