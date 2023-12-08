Психолог Ширикинова предупредила об опасном влиянии ранних подъемов на организм

По словам специалиста, ранние подъемы могут привести к появлению хронической тревожности.

Клинический психолог диагностического центра «Медскан» Геляна Ширикинова рассказала в беседе с «Секретом фирмы», что ранние подъемы или же так называемая «утренняя бессоница» может серьезно навредить организму. По словам специалиста, у человека может развиться хроническая тревога, что грозит появлением более серьезной проблемы — тревожного расстройства.

«Хроническая утренняя бессонница повышает уровень конфликтности и снижает качество жизни и возможности адаптации человека в социуме, не говоря уже о снижении возможности высших психических функций, таких как память, внимание, мышление», — объяснила психолог.

Кроме того, нарушение сна опасно для организма сбоями в работе эндокринной системы. Часто эпизоды бессонницы предваряет снижение выработки мелатонина, что способствует раннему старению женского организма, наступлению менопаузы, развитию ожирения и даже сахарного диабета.

«При наличии симптома бессонницы важно обратиться к врачу-терапевту и пройти полное обследование, не останавливаясь на назначении противотревожного средства, а понять причину происходящего с организмом», — добавила она.

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