Следователи проверяют экстренную посадку самолёта в Новосибирске

В Новосибирске проводится доследственная проверка по факту авиационного происшествия с воздушным судном.

Сегодня, 8 декабря, рейс Новосибирск-Москва совершил экстренную посадку в аэропорту Толмачёво в Новосибирске.

Сейчас Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй “нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта”.

Следователями следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что очевидцы рассказали о ЧП на борту рейса Новосибирск-Москва.