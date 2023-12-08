Стали известны подробности о задержании отца и охранников после стрельбы в гимназии Брянска

Главу частного охранного предприятия, охранника гимназии №5 и отца стрелявшей девочки задержаны после вчерашней стрельбы в Брянске.

Как сообщается в Telegram-канале Baza, на отца преступницы возбуждено дело по статье «небрежное хранение оружия», так как дробовик «Бекас-3», из которого стреляла восьмиклассница, принадлежал лично ему.

Также стало известно, что сегодня, прилетевшие следователи ГСУ из Москвы, устроили обыски в офисе ЧОО «Агенство Экскалибур», а ночью они обыскали квартиру генерального директора Сергея Поддубного.

В результате чего директора и охранницу Галину Черткову задержали.

Сейчас следователи допрашивают уже бывшего директора ЧОО, который ранее занимался охраной гимназии.

Напомним, что в России произошёл первый случай нападения девочки на школу.