Суд арестовал мужчину, захватившего заложницу в правительстве Новосибирской области

В отношении жителя Новосибирска возбудили уголовное дело за захват заложницы в здании правительства региона.

В Новосибирске арестовали 44-летнего Сергея Ермошина, который 7 декабря ворвался в здание правительства региона и взял в заложницы помощницу сенатора Совфеда от Новосибирска Марину Ананич. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила мать обвиняемого.

Сергею вменяют статьи "Захват заложника" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Эту информацию также подтвердила и адвокат Ермошина Ульяна Антонова.

Сергея отправили в СИЗО на 2 месяца, несмотря на то, что защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры, так как у него есть хронические заболевания.

Юрист Антонова сообщила, что Ермошин пошел на данный поступок от отчаяния.

«Он пытался привлечь внимание к своей ситуации, которая у него сложилась из-за неоказания медицинской помощи», — поделилась Антонова.

Напомним, восемь лет мужчина страдает от заболевания, которое не могут диагностировать местные врачи. историей Сергея с медпомощью заинтересовался Следственный комитет по Новосибирской области. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.