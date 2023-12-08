Сын экс-министра спорта Хакасии Василий Денщиков погиб в туре на снегоходах

Из-за сильного снегопада и шквалистого ветра в Хакасии погибли два человека, которые отправились в тур на снегоходах.

Четыре группы туристов ( 27 мужчин и одна женщина) выехали 6 декабря из базы в посёлке Приисковое. Погода внезапно ухудшилась. Шквалистый ветер и сильная метель сбили группы с маршрута.

У одной из групп был спутниковый телефон, благодаря которому удалось вызвать МЧС. Из-за непогоды спасателям удалось начать поисковые операции только на следующее утро. Туристам пришлось провести ночь в условиях заснеженных гор.

В итоге, два человека скончались. Погибли 35-летний Марат Закеев из Альметьевска и 26-летний Василий Денщиков, сын бывшего министра спорта Хакасии Валерия Денщикова. Василий был одним из гидов четырёх туристических групп. Всех остальных участников тура удалось эвакуировать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что из-за гибели в Хакасии двух туристов, Следком возбудил уголовное дело.