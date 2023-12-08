В Хакасии погибли двое туристов: СК возбудил уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух туристов в горах Хакасии.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике Хакасия, в тайге около села Приисковое потерялось несколько групп туристов на снегоходах. Они не смогли выбраться из горно-таежной местности из-за ухудшения погоды и провели ночь в тайге. Двое погибли.

В данный момент следователи предполагают, что один из туристов поехал на снегоходе расчищать дорогу, но попал в метель, из-за чего не смог вернуться, у другого погибшего резко ухудшилось здоровье.

Тела доставлены на базу, в скором времени проведут экспертизу.

Помимо этого, возбужденно уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни.

Напомним, что Бастрыкину доложат о смерти жительницы Новосибирска после стоматологии.