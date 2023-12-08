Транспортная прокуратура проверит экстренную посадку самолёта в Новосибирске

Новосибирская транспортная прокуратура проверит авиационный инцидент с воздушным судном авиакомпании S7.

В связи с экстренной посадкой самолёта S7 рано утром в Новосибирске, транспортной прокуратурой была организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов, также контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса.

Сейчас борт отстранён от эксплуатации, пассажиры размещены в здании аэровокзала, ведётся подготовка резервного воздушного судна для выполнения рейса.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что очевидцы рассказали о ЧП на борту рейса Новосибирск-Москва.