Участники СВО поблагодарили Союз отцов Новосибирской области за маскировочные сети

Союз отцов Новосибирской области доставил в зону СВО подарки бойцам и получил в ответ благодарность.

В начале декабря глава Союза отцов Сергей Майоров сообщил, что отправляется в 8 командировку на Донбасс. В подарок для участников СВО добровольцы собрали целую машину всего самого необходимого.

Накануне, 7 декабря, вечером общественники добрались до места назначения и передали подарки бойцам. Те же, в свою очередь, поблагодарили всех, кто собирал гуманитарный груз.

«Всем доброго времени суток! Наша 169 бригада выражает огромную благодарность Союзу отцов Новосибирской области, ребятишкам со 115-ой школы, Черепаново, Мичуринский, Криводановка! Ваша помощь очень важна для нас, спасибо! Вместе мы победим!» - записали ответное видеообращение бойцы из Новосибирской области.

Так, сейчас бойцам на передовой больше всего нужны тёплая одежда и сапоги. Также они рады доставке маскировочных сетей и поделок от школьников.