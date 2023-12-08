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общество

В Новосибирске готовятся к крещенским купаниям

Фото: freepik

Состоялось совещание в Новосибирске, где обсудили подготовку к религиозному празднику.

Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска приступил к подготовке к традиционным крещенским купаниям. Сегодня, 8 декабря, на территории МАСС состоялось первое совещание со всеми организаторами религиозного праздника.

На совещании обсуждались вопросы по подготовке купелей, мест переодевания и обогрева людей, установке дополнительного освещения, организации парковки автотранспорта, круглосуточного дежурства спасателей, бригад скорой медицинской помощи и сотрудников полиции.

Также муниципальная аварийно-спасательная служба напомнила о том, что в целях безопасности проведения религиозного праздника рекомендуется проводить обряд только в официально разрешённых местах. Запрещается самовольная организация прорубей.

Напомним, что в Новосибирске служба МАСС спасла ребёнка, который был заперт в машине.

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Валерия Митрохина
Журналист

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