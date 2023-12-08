В Новосибирске казаки передали в госпиталь воинов СВО сотню новых кроватей

За оказанную помощь казаков поблагодарило руководство санатория.

В Новосибирске казаки-добровольцы привезли 100 кроватей и антисептиков в филиал санатория «Ельцовка» — комплекс «Приволжский».

Эти предметы необходимы для реабилитации бойцов СВО, проходящих лечение после полученных ранений. Инициатором благотворительной акции выступил Артем Кондрахин из Новосибирского казачьего общества имени Атамана Ермака, совместно с волонтерским центром «Социум».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске состоялось торжественное открытие мемориала Защитникам Отечества.