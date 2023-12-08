сегодня
09 декабря, 00:27
пробки
1/10
погода
-37°C
курсы валют
usd 91.64 | eur 98.84
сегодня
09 декабря, 00:27
пробки
1/10
погода
-37°C
курсы валют
usd 91.64 | eur 98.84
вчера 23:30
общество

В Новосибирске казаки передали в госпиталь воинов СВО сотню новых кроватей

Фото: Телеграм-канал «Новосибирь»

За оказанную помощь казаков поблагодарило руководство санатория.

В Новосибирске казаки-добровольцы привезли 100 кроватей и антисептиков в филиал санатория «Ельцовка» — комплекс «Приволжский».

Эти предметы необходимы для реабилитации бойцов СВО, проходящих лечение после полученных ранений. Инициатором благотворительной акции выступил Артем Кондрахин из Новосибирского казачьего общества имени Атамана Ермака, совместно с волонтерским центром «Социум».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске состоялось торжественное открытие мемориала Защитникам Отечества.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в