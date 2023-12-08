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общество

В Новосибирске медики скорой помощи получили тысячу комплектов униформы

Фото: Минздрав Новосибирской области

Врачи и фельдшеры получили брюки, куртки, теплые толстовки и футболки.

В Новосибирске закупили тысячи комплектов униформы для медиков скорой помощи. Об этом сообщили представители регионального Минздрава.

Врачи и фельдшеры получили новую спецодежду. Форма включает в себя брюки, куртки, теплые толстовки и футболки. Одежда изготовлена из водоотталкивающей ткани и украшена вышивками «Скорая медицинская помощь» и «103», а также светоотражающими элементами.

Дополнительные комплекты с утепленными курткой и брюками выдадут медикам в начале 2024 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске появятся 40 тысяч автомобилей без выхлопных труб к 2030 году.

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Игорь Кириченко
Журналист

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