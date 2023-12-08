В Новосибирске на Октябрьском мосту двое человек пострадали в большой аварии

Восемь человек получили травмы разной степени тяжести.

Сегодня, 8 декабря, около 7 часов утра на Октябрьском мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП. Пять автомобилей столкнулись. Восемь человек пострадали. Двух водителей госпитализировали.

По предварительной информации, автомобиль KIA Rio, двигаясь в сторону правого берега, не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался. Первым пострадал Nissan Note, после чего он столкнулся с «ВАЗ 2115».

В результате ДТП пострадали 36-летний водитель KIA и 32-летняя водитель Nissan.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске под окнами многоэтажки загорелась «Газель».