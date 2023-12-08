В Новосибирске ограничили проезд на площади Труда и Будагова ещё на год

Из-за стройки четвёртого моста ещё на год ограничен проезд на площади Труда и Будагова.

В пресс-центре мэрии сообщили о том, что ещё на год продлили ограничения движения на площади Труда и площади Будагова. Это связано со строительством четвёртоо моста через реку Обь.

На время ремонта сохранится сужение проезда как на самих площадях, так и на прилегающих к ним участках: улицах Станиславского, Широкой, Большевистской, Ипподромской, Красном проспекте, Фабричной.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске на четвертый мост через Обь выделят еще 82 миллиона рублей.