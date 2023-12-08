В Новосибирске прокуратура даст оценку ситуации со станцией метро «Спортивная»

Сейчас уже дается уголовно-правовая оценка со стороны как заказчика, так и подрядчика.

В Новосибирске прокуратура даст уголовно-процессуальную оценку из-за нарушения сроков сдачи станции метро «Спортивная» у новой ледовой арены. Об этом сообщил городской прокурор Роман Сивак.

По его словам, уголовно-правовую оценку дали как заказчику, так и подрядчику. Несмотря на санкции, муниципалитету и подрядной организации дали достаточный срок для завершения строительства объекта.

Станция метро «Спортивная» прилегает к новой ледовой арене «Сибирь-Арена». Она является важным объектом для города.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области дети-сироты получили новые квартиры по региональной госпрограмме.