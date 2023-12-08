В Новосибирской области дети-сироты получили новые квартиры по региональной госпрограмме

Программа строительства жилья для льготных категорий граждан на территории Новосибирской области в последние годы набирает обороты.

В Черепановском районе Новосибирской области состоялась церемония вручения ключей от квартир в новом 9-квартирном доме. Этот проект реализовали благодаря государственной программе «Социальная поддержка в Новосибирской области» правительства региона.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что программа строительства жилья для льготных категорий граждан активно развивается. В 2021 году ввели в эксплуатацию 7 домов, в 2022 году — уже 16, а в этом году планируют завершить строительство 37 домов. Черепановский район является одним из лидеров по реализации этой программы.

В прошлом году здесь построили аналогичный 9-квартирный дом для детей-сирот. В мае 2023 года завершили еще один 13-квартирный дом. Из них 10 квартир предназначены для служебного жилья, а оставшиеся три — для детей-сирот.

Теперь завершили строительство еще одного 9-квартирного дома. В планах на следующий год — строительство двух новых домов: 9-квартирного для детей-сирот и 12-квартирного под служебное жилье.

Ранее Сиб.фм сообщал, что цена «квадрата» в Заельцовском районе Новосибирска оказалась выше 170 тысяч рублей.