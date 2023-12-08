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общество

В Новосибирске расширят Заельцовское кладбище

Фото: freepik.com

Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

В Новосибирске расширят площадь Заельцовского кладбища. Об этом сообщает издание «Прецедент».

Мэр города Анатолий Локоть подписал соответствующее постановление. По документам территории лесничества используют для увеличения площади кладбища на 24 695 квадратных метров. Причина такого решения — недостаток мест для захоронения.

Земельные участки передадут под управление департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что эксперт Востриков прокомментировал и объяснил причины роста цен на продукты.

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Игорь Кириченко
Журналист

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