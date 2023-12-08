В Новосибирске расширят Заельцовское кладбище

Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть.

В Новосибирске расширят площадь Заельцовского кладбища. Об этом сообщает издание «Прецедент».

Мэр города Анатолий Локоть подписал соответствующее постановление. По документам территории лесничества используют для увеличения площади кладбища на 24 695 квадратных метров. Причина такого решения — недостаток мест для захоронения.

Земельные участки передадут под управление департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства.

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