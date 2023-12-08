В Новосибирске увидели мужчину в шортах в 36-градусный мороз

Спортсмен бегал на улице Вокзальная магистраль.

В Новосибирске 8 декабря мужчина вышел на пробежку в шортах в 36-градусный мороз. Видеозапись его тренировки опубликовали в телеграм-канале АСТ-54 Black.

Спортсмен выбрал для бега Вокзальную магистраль. На видео он в шортах и майке, держит перчатки в руках, а за спиной у него рюкзак. Автор ролика также показал приборную панель автомобиля с данными о текущих погодных условиях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области дети-сироты получили новые квартиры по региональной госпрограмме.