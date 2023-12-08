В Новосибирской области будут судить 19-летнюю за интимную связь с несовершеннолетним

19-летнюю девушку осудили за интимную связь с несовершеннолетним.

По предварительным данным, 7 декабря Железнодорожным районным судом Новосибирска провозглашён приговор в отношении 19-летней девушки по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Как сообщается в приговоре, летом прошлого года 19-летняя девушка познакомилась с 15-летним парнем, после недолгого общения пара начала жить вместе с семьёй потерпевшего. Через время у девушки испортились отношения с матерью парня и они сбежали жить в Бердск Новосибирской области.

В свою очередь, мать обнаружила, что ребёнок долгое время отсутствует и подала заявление о розыске.

Сейчас в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ. Приговором суда подсудимой назначено наказания в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, что женщину, укравшую более 900 тысяч у пенсионерки, будут судить в Новосибирске.