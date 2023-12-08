В Новосибирской области на спецоперацию отправят конфискованные автомобили

Среди конфискованных машин встречаются те, что стоят больше одного миллиона рублей.

В этом году в Новосибирске конфисковали 163 автомобиля из 283, на которые наложили арест за нарушения.

Прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью Иван Гоппе заявил, что эти машины направят на спецоперацию.

По словам Гоппе, данная практика введена в регионе. Среди конфискованных машин есть те, стоимость которых превышает один миллион рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске жители МЖК пожаловались Владимиру Путину на удаленность поликлиники.