В Новосибирской области нацпроект помог производителю овощей увеличить выработку

В рамках участия в нацпроекте «Производительность труда», одна из крупнейших компаний по производству овощей в Новосибирской области ОПХ «Дары Ордынска» добилась улучшения производственных показателей.

За полгода активного участия в проекте, компания ускорила процесс упаковки продукции в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Внедрение бережливого производства привело к значительному росту производительности сотрудников. Выработка каждого работника увеличилась в три раза — с 37 до 166 километров в час. Важным результатом стало сокращение времени сортировки и упаковки овощей на 50 часов — с 450 до 400.

Оптимизация производственных процессов охватила все этапы, начиная от закупки семян и заканчивая реализацией готовой продукции. Улучшения также затронули условия труда, с оптимизацией перемещения сотрудников и материалов. Кроме того, внедрили новую организационную структуру с введением ключевых показателей эффективности (KPI) для руководителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском проведут 100 километров газопровода.