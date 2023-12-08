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общество

В Новосибирской области прорвало теплотрассу у морга ЦКБ в Академгородке

Фото: Академ.Инфо

У морга ЦКБ в Новосибирской области произошла авария на теплотрассе.

По данным портала «Академ.Инфо», сегодня на улице Пирогова в Академгородке был замечен сильный пар. Как сообщили очевидцы, на дорогу вылилась горячая вода, а позже у ЦКБ были замечены машины аварийной службы ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения».

Первый замглавы администрации Советского района Сергей Жиров прокомментировал данную ситуацию и сообщил, что сроки устранения аварии сейчас неизвестны.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что под Новосибирском жители города Обь остались без отопления в -40.

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Валерия Митрохина
Журналист

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