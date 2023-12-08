В Новосибирской области заметили косулю-альбиноса

Косулю-альбиноса заметили на территории Новосибирской области.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин опубликовал в своем телеграм-канале видео, на которое попала косуля-альбинос.

Косуля — небольшие олени с длинной шеей и тонкими ногами. Чаще всего их окрас варьируется от темно-рыжего оттенка до серо-бурого.

Средний вес самца может достигать 32 килограмм, длина туловища — от 108 до 125 сантиметров.

Напомним, что в Новосибирске задержали подозреваемых в незаконной охоте.