В Омске отключили газ и тепло в 30-градусные морозы

27 многоквартирных домах остались без газа.

В Омске 8 декабря в 27 многоквартирных домах отключили газоснабжения из-за обнаруженной утечки. Бригады работают над устранением проблемы. Однако на данный момент неизвестно, когда восстановят газопоставку.

Ранее жители Центрального, Октябрьского и Ленинского округа города оказались без тепла из-за сбоя в работе котлоагрегаторов ТЭЦ-5 АО «ТГК-11». Отключение затронуло и образовательные учреждения.

По данным прокуратуры, на вечер 7 декабря проблемы с теплоснабжением полностью не устранили. Губернатор Виталий Хоценко отметил, что причиной сбоя была коррозия металла. Он говорил, что проблему уже решают.

В итоге, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК о предоставлении услуг ненадлежащего качества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском жители города Обь остались без отопления в -40.