В селе Кокошино Новосибирской области побит рекорд холода

В Новосибирской области зафиксировали аномальную температуру мороза.

По данным портала VN.RU, местные жители шокированы температуре, которую увидели сегодня на термометре. На снимке видно, как температура достигла более 50 градусов мороза. При этом, по словам источника, сейчас в самой холодной столицей, в якутском посёлке, наблюдается максимальная температура холода -39 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, аномальный холод будет стоять до 13 декабря.

В связи с погодными условиями заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области Александр Покидов предупредил о том, что сейчас как никогда нужно соблюдать требования пожарной безопасности.

Также, после прихода домой не советуют сразу же пить горячие напитки или принимать ванну, так как в случае резких перепадов температуры сердце получает дополнительную нагрузку.

Напомним, что морозы до -35 пришли в Новосибирскую область.