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общество

Врач Крючков предупредил о неприятных последствиях после приема средств для похудения

Freepik, authors: tanita Amnatcharoen

После приема таких препаратов у человека может появиться тошнота, рвота и диарея.

Иммунолог и эксперт по лекарственным препаратам Николай Крючков рассказал о вреде препаратов для похудения. Так, по словам специалиста, у таких лекарственных средств есть весьма неприятные и даже опасные побочные эффекты, такие как такие как тошнота, рвота и диарея. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Радио КП».

Кроме того, иммунолог предупредил, что после прекращения приема таких препаратов есть вероятность быстрого набора веса. Поэтому лучше всего худеть, по мнению Крючкова, с помощью здорового образа жизни и физической активности.

Напомним, иммунолог Логина рассказала о проверенном методе, который избавит от пищевой аллергии.

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Дарья Бочкун
журналист

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