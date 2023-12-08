Врач Крючков предупредил о неприятных последствиях после приема средств для похудения

После приема таких препаратов у человека может появиться тошнота, рвота и диарея.

Иммунолог и эксперт по лекарственным препаратам Николай Крючков рассказал о вреде препаратов для похудения. Так, по словам специалиста, у таких лекарственных средств есть весьма неприятные и даже опасные побочные эффекты, такие как такие как тошнота, рвота и диарея. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Радио КП».

Кроме того, иммунолог предупредил, что после прекращения приема таких препаратов есть вероятность быстрого набора веса. Поэтому лучше всего худеть, по мнению Крючкова, с помощью здорового образа жизни и физической активности.

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