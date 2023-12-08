Выступление Путина 8 декабря: главные заявления президента о спецоперации

Путин назвал долгом знать и чтить Героев Отечества.

Президент России Владимир Путин провел церемонию вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле.

Событие традиционно приурочено ко Дню Героев Отечества.

«Наш долг — знать и чтить Героев. Делать все, чтобы их цели и идеалы обретали достойное продолжение в настоящем. Становились опорой для будущего», — сказал Путин.

В ходе выступления президент подчеркнул, что восхищается подвигами бойцов спецоперации. Он отметил, что их работа полностью развеяла миф о неуязвимости западной военной техники.

«Ими гордится вся страна», — заявил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что честь, чувство долга и беззаветная любовь к отчизне стали определяющими качествами в современной ситуации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Владимир Путин объявил об участии в выборах президента РФ.