«Я поняла, что не выйду»: помощница сенатора рассказала, как её взяли в заложницы в Новосибирске

Помощница новосибирского сенатора Марина Ананич рассказала, как Сергей Ермошин ворвался в её кабинет.

Помощница сенатора Совета Федерации Владимира Городецкого Марина Ананич рассказала корреспонденту Сиб.фм, что Сергей Ермошин ворвался неожиданно в её кабинет 7 декабря и стал угрожать холодным оружием.

«Он сказал, что не выйдет, так как разгневан, в отчаянии и не решается его вопрос по медицине», — делится потерпевшая.

Ананич поделилась, что ранее встречалась с ним и знала его историю.

«Эксперты здравоохранения точно подтверждают, что ему в поликлинике предоставлялся полный набор услуг, и он был знаком с планом лечения», — сказала она.

Женщина призналась, что ей было страшно, так как она находилась одна в кабинете с человеком, который ей угрожал и не выпускал.

«Страшно стало, когда я поняла, что не выйду, так как человек очень крупный, сильный, и я была маленькой букашкой. Он мне угрожал», — говорит о пережитом Ананич.

Помощницу сенатора спасла сотрудница правительства.

«Сотрудница правительства зашла к нам в кабинет и стала спрашивать меня, и я закричала "помогите!". С этого момента всё началось. Теперь 7 декабря я считаю своим вторым днём рождения, а женщину — крестной мамой», — заключила она.

Ананич добавила, что не хотела бы следить за дальнейшей судьбой Ермошина.

Как ранее писал Сиб.фм, в отношении Ермошина возбудили уголовные дела по статьям "Захват заложника" и "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Его адвокат рассказала, корреспонденту Сиб.фм, что защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры, так как у него есть хронические заболевания, но суд отправил его в СИЗО.



Напомним, мать рассказала о мотивах Ермошина, захватившего заложницу в здании правительства.